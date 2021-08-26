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Кабмин определил победителя конкурса на должность главы "Укравтодора"

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Киев, Четверг 26 августа 2021 21:19
Кабмин определил победителя конкурса на должность главы "Укравтодора" Фото: определен победитель конкурса на должность главы "Укравтодора" (ukravtodor gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины определился с победителем главы "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня Кабинет министров Украины определил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Им стал Евгений Кузькин", - говорится в сообщении.

В мае Евгений Кузькин стал временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора". Он сменил на этом посту Александра Кубракова, который возглавил министерство инфраструктуры.

Напомним, 20 мая Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию и был уволен решением Рады.

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Кабинет Министров Украины Укравтодор
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