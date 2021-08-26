ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави "Укравтодору"

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 серпня 2021 21:19
Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави "Укравтодору" Фото: визначено переможця конкурсу на посаду голови "Укравтодору" (ukravtodor gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України визначився з переможцем голови "Укравтодору". Ним став Євген Кузькін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України. Ним став Євген Кузькін", - йдеться в повідомленні.

У травні Євген Кузькін став тимчасово виконувачем обов'язки голови "Укравтодору". Він змінив на цій посаді Олександра Кубракова, який очолив Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, 20 травня Верховна рада призначила Кубракова новим міністром інфраструктура. Він пройшов до парламенту на виборах в 2019 році, в листопаді того ж року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака і склав депутатський мандат.

Попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій написав заяву про відставку за власним бажанням і був звільнений рішенням Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Укравтодор
NEWS
Президент Латвії про вступ Україна в ЄС: потрібно переконати скептично налаштовані країни
Президент Латвії про вступ Україна в ЄС: потрібно переконати скептично налаштовані країни
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років