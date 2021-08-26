Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави "Укравтодору"
Кабінет Міністрів України визначився з переможцем голови "Укравтодору". Ним став Євген Кузькін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
"Сьогодні Кабінет Міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України. Ним став Євген Кузькін", - йдеться в повідомленні.
У травні Євген Кузькін став тимчасово виконувачем обов'язки голови "Укравтодору". Він змінив на цій посаді Олександра Кубракова, який очолив Міністерство інфраструктури.
Нагадаємо, 20 травня Верховна рада призначила Кубракова новим міністром інфраструктура. Він пройшов до парламенту на виборах в 2019 році, в листопаді того ж року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака і склав депутатський мандат.
Попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій написав заяву про відставку за власним бажанням і був звільнений рішенням Ради.