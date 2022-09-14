Кабмин определился с налогами и акцизами на 2023 год: что подорожает

Согласно документу, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на табачные изделия вырастет на 20% до 2 097,12 гривен 1000 шт.

Кроме того, акциз на алкоголь составит 133,31 гривен за 1 л 100% спирта 1000 литров акциз на пиво - 59,82 гривен за 1 л 100% спирта

Акциз на бензин и дизельное топливо составит 100 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 52 евро за 1000 литров. Сейчас акциз отсутствует, но Рада планирует вернуть его в ближайшее время.