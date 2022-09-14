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Уряд визначився з податками та акцизами на 2023 рік: що подорожчає

Фото: податки не зростатимуть за виключенням акцизів на сигарети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує залишити податок на доходи фізичних осіб у 2023 році на рівні 18%. Військовий збір становитиме 1,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, мінімальне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби зросте на 20% до 2 097,12 гривень 1000 шт.

Крім того, акциз на алкоголь становитиме 133,31 гривень за 1 л 100% спирту 1000 літрів акциз на пиво - 59,82 гривень за 1 л 100% спирту

Акциз на бензин та дизельне пальне становитиме 100 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 52 євро за 1000 літрів. Зараз акциз відсутній, але Рада планує повернути його найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

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