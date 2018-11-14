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Кабмин определил советника для приватизации "Президент-Отеля"

Новости » Экономика    14.11.2018 - 13:52
Кабмин определил советника для приватизации "Президент-Отеля"
Фото: "Президент-Отель" (wikipedia.org)

Компании "Конкорд Капитал" заплатят 1,6 млн гривен и еще 2% от продажи гостиницы

Кабинет министров Украины определил ООО "Конкорд Капитал" советником для подготовки "Президент-Отеля" к приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что по результатам конкурса по отбору советника для подготовки приватизации "Президент-Отеля" победила компания "Конкорд Капитал". Фонду государственного имущества поручили заплатить советнику фиксированное вознаграждение в сумме 1,6 млн гривен, а также переменное, которое составит 2% стоимости проданных акций гостиницы.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что "Центрэнерго" перед приватизацией сократило чистую прибыль на 1,6 млрд гривен. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2018 года составила 489,5 млн гривен, что более чем в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,0943 млрд гривен).

До этого в Фонде госимущества назвали дату аукциона по продаже "Центрэнерго". Он состоится 13 декабря. Кроме того, ФГИУ опубликовал инструкцию для потенциальных инвесторов ПАО "Центрэнерго".

 

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