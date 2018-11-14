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Кабмін визначив радника для приватизації "Президент-Готелю"

Новини » Економіка    14.11.2018 - 13:52
Кабмін визначив радника для приватизації "Президент-Готелю"
Фото: "Президент-Готель" (wikipedia.org)

Компанії "Конкорд Капітал" заплатять 1,6 млн гривень і ще 2% від продажу готелю

Кабінет міністрів України визначив ТОВ "Конкорд Капітал" радником для підготовки "Президент-Готелю" до приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що за результатами конкурсу з відбору радника для підготовки приватизації "Президент-Готелю" перемогла компанія "Конкорд Капітал". Фонду державного майна доручили заплатити раднику фіксовану винагороду в сумі 1,6 млн. гривень, а також перемінну, яка становитиме 2% вартості проданих акцій готелі.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Центренерго" перед приватизацією скоротило чистий прибуток на 1,6 млрд гривень. Чистий прибуток компанії за 9 місяців 2018 року склав 489,5 млн гривень, що більш ніж в чотири рази менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2,0943 млрд гривень).

До цього у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Він відбудеться 13 грудня. Крім того, ФДМУ опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго".

 

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