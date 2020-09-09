ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин определил сферы ответственности вице-премьера по ОПК

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины определил вопросы, которые входят в компетенцию вице-премьер-министра - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Вице-премьер по ОПК будет отвечать за вопросы национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период, государственной промышленной политики, государственной военно-промышленной политики, оборонно-промышленного комплекса, государственного оборонного заказа, самолетостроительные отрасли.

Также в его компетенцию войдут вопросы по космической деятельности, развитию и эксплуатации транспортной инфраструктуры, техническому регулированию, промышленной безопасности и охране труда, энергетике.

Кроме этого Уруский будет отвечать за инновационную деятельность в стратегических отраслях промышленности, трансферы технологий, взаимодействие с ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), а также другие вопросы по соответствующим направлениям.

Напомним, в середине июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Уруский.

Также сообщалось, что в Министерстве ОПК не видят возможности для сотрудничества между Украиной и Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОПК