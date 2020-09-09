Кабмін визначив сфери відповідальності віце-прем'єра з ОПК

Кабінет міністрів України визначив питання, які входять до компетенції віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Віце-прем'єр з ОПК буде відповідати за питання національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період, державної промислової політики, державної військово-промислової політики, оборонно-промислового комплексу, державного оборонного замовлення, літакобудівні галузі.

Також у його компетенції увійдуть питання по космічної діяльності, розвитку та експлуатації транспортної інфраструктури, технічного регулювання, промислової безпеки і охорони праці, енергетиці.

Крім цього Уруський буде відповідати за інноваційну діяльність у стратегічних галузях промисловості, трансфери технологій, взаємодія з ООН по промисловому розвитку (ЮНІДО), а також інші питання за відповідними напрямками.

Нагадаємо, в середині липня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолив Уруський.

Також повідомлялося, що в Міністерстві ОПК не бачать можливості для співпраці між Україною і Росією у сфері оборонно-промислового комплексу.