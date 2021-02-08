Кабмин определил семь признаков трудовых отношений: что значит для неоформленных работников

Кабинет министров на внеочередном заседании 8 февраля одобрил проект изменений в Кодекс законов о труде Украины об определении понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Проект закона будет направлен в Верховную раду.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, документом предусматривается определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и введение принципа презумпции наличия трудовых отношений.
Так, законопроектом определяется семь признаков их наличия:
"При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признака. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", - говорится в сообщении.
Также документом урегулированы вопросы правопреемства в трудовых отношениях и процедура уведомления работников о соответствующих изменениях.
Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составило 3,275 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста (16,0 млн человек).
Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).