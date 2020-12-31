Госстат назвал число украинцев, которые работают без трудовой книжки

Фото: трудовая книжка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый пятый украинец работает неформально

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3316,4 тысяч человек. Это 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 45,2%, в строительстве - 16,8% и в торговле - 15,7%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,5%.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляло 15,9 млн человек. Количество безработного населения - 1,7 млн человек.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Напомним, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, проведенный КМИС, показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально.