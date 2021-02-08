Уряд визначив сім ознак трудових відносин: що це означатиме для неоформлених працівників

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 лютого схвалив проект змін Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Проект закону буде направлений до Верховної ради.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Як зазначається в повідомленні, документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.
Так, законопроектом визначається сім ознак їх наявності:
"При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи", - йдеться в повідомленні.
Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.
Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-вересень 2020 року становила 3,275 млн осіб. Це 20,5% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (16,0 млн осіб).
Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати отримувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).