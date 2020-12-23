ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин определил размер страхового запаса газа на случай кризиса

Автор: Александр Белоус

Страховой запас нужно будет создавать только в случае кризиса

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год". Поставщики обязаны создавать запас газа лишь в случае наступления кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Размер запаса в случае кризиса установлено на уровне 10% от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц.

"Проект постановления будет способствовать безопасности поставок природного газа путем установления обязанности поставщикам создавать страховой запас газа в газохранилищах, который предназначен для покрытия дефицита ресурсов природного газа, который может возникнуть во время его поставки потребителям в случае наступления кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации", - говорится в пояснительной записке к проекту

Самые читаемые новости

Как отмечается в документе, постановление значительно уменьшает финансовую нагрузку на поставщиков природного газа. Средства в размере 2,037 млрд грн в летний период и 3,396 млрд грн в зимний период могут быть направлены независимыми поставщиками природного газа на приобретение дополнительного ресурса природного газа.

Напомним, согласно действующему законодательству Украины, поставщики обязаны создавать страховой запас природного газа. Размер страхового запаса устанавливается ежегодно Кабинетом министров Украины на одинаковом уровне для всех поставщиков.

В августе 2020 года Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год". Размер установлен на уровне 0% от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц.

Напомним, на 2019 год Кабинет министров установил, что поставщики природного газа обязаны создать страховой запас природного газа в размере 10 процентов запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныгаз