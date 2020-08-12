Правительство отменило обязанность поставщиков хранить страховой запас газа

Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отмена обязанности улучшит финансовое состояние компаний

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год". Размер установлен на уровне 0% от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно действующего законодательства Украины, поставщики обязаны создавать страховой запас природного газа. Размер страхового запаса устанавливается ежегодно Кабинетом министров Украины на одинаковом уровне для всех поставщиков.

"Принятие постановления будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков природного газа, что в свою очередь приведет к нормальному функционированию свободного рынка природного газа, поскольку поставщики природного газа должны создать страховой запас природного газа в размере 0 процентов от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", - отмечается в документе

Напомним, на 2019 год Кабинет министров установил, что поставщики природного газа обязаны создать страховой запас природного газа в размере 10 процентов запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц.

Отметим, на начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг отметки в 22 млрд куб. м. Это самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины и на 40% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. м.