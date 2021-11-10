Кабмин определил опасные породы собак: список
Фото: в Украине утвердили перечень опасных пород собак (ssu gov ua sbu)
Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. В него вошли более 50 пород, владельцы которых обязаны застраховать ответственность за ущерб третьим лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.
В частности, в перечень попали доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарка, волкодав и другие.
Отметим, владельцы этих пород собак должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам.
Фото: перечень опасных пород собак
Напомним, ранее в Украине вступил в силу закон, которым существенно увеличены штрафы за выгул собак без поводков и намордников.