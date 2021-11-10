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Кабмін визначив небезпечні породи собак: список

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Київ, Середа 10 листопада 2021 13:37
Кабмін визначив небезпечні породи собак: список Фото: в Україні затвердили перелік небезпечних порід собак (ssu gov ua sbu)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. До нього увійшли понад 50 порід, власники яких зобов'язані застрахувати відповідальність за шкоду третім особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Зокрема, до переліку потрапили доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, кавказька та східноєвропейська вівчарка, вовкодав та інші.

Зазначимо, власники цих порід собак повинні при реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третім особам.

Фото: перелік небезпечних порід собак

Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності закон, яким істотно збільшені штрафи за вигул собак без повідків і намордників.

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Кабінет Міністрів України
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