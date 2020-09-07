Кабмин определил механизм доплат медикам

Кабинет министров на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 миллиардов гривен.

"Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято. Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства", - сказал Степанов.

Напомним, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:

врачам - 3561 гривну в месяц;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием - 2361 гривна;

младшему медперсоналу - 1181 гривна.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.