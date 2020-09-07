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Кабмін визначив механізм доплат медикам

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 09:52
Кабмін визначив механізм доплат медикам
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам. Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що на підвищення зарплат медпрацівникам уряд виділить 5,9 мільярдів гривень.

"Треба було прийняти рішення, яким наші лікарі будуть отримувати ці доплати. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів таке рішення було прийнято. Відразу після публікації наші лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичних працівників з 1 вересня.

Зокрема, у вересні-грудні 2020 року будуть здійснені доплати:

  • лікарям - 3561 гривню на місяць;
  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою - 2361 гривню;
  • молодшому медперсоналу - 1181 гривню.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2020 року зарплата в галузі "охорона Здоров'я та надання соціальної допомоги" становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.

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