Кабмин обновил набсоветы "Укрэнерго" и "Оператора ГТС": что известно о новых специалистах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Ранее, 24 апреля, правительство также избрало представителей государства в наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" - ими стали Виталий Петрук и Эдуард Денисов.

Конкурс проводил Номинационный комитет под эгидой Минэкономики при участии представителей Минфина, Минэнерго и международных партнеров, в частности ЕБРР, IFC, Представительства ЕС и Бизнес-омбудсмена.

Представителем государства в наблюдательном совете ООО "Оператор ГТС Украины" стал Антон Бендик , который специализируется на антикризисном управлении и финансовом менеджменте.

В правительстве объявили, что в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" вошли:

Курс на энергетическую стабильность

Напомним, что вопрос финансовой стабильности энергетического сектора является одним из ключевых для успешного прохождения отопительного сезона.

Правительство уже длительное время работает над комплексными механизмами для разблокирования расчетов и уменьшения накопленных долгов, поскольку хроническое отсутствие ликвидности у государственных энергокомпаний критически ограничивает их возможности финансировать необходимые ремонты и подготовку инфраструктуры к зимним нагрузкам.

Параллельно с этим ключевые игроки рынка принимают меры для адаптации к сложным экономическим условиям. В частности, НЭК "Укрэнерго" инициировала перед НКРЭКУ пересмотр тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское управление, обосновывая это необходимостью учесть актуальный валютный курс и изменения в объемах передачи энергии.

Дополнительным шагом в системе антикризисных решений стало решение регулятора о повышении предельных цен ("прайс-кепов") на рынке электроэнергии, вступившее в силу с 1 мая, чтобы стимулировать импорт энергоресурсов в условиях дефицита генерации.

Все эти шаги - от кадрового обновления наблюдательных советов энергопредприятий до регуляторных изменений в ценообразовании - являются частью единой стратегии Кабмина, направленной на укрепление энергетической безопасности государства и обеспечение надежности электроснабжения для потребителей.