Кабмин одобрил замораживание выплат внешнего долга "Нафтогаза" на два года

Как отмечается в материале, платеж в 335 млн долларов по кредиту компании Kondor Finance plc (евробонды выпуска 2019 года) НАК должен провести 19 июля. По информации РБК-Украина, в начале следующей недели планируется встреча с держателями бумаг, чтобы обсудить вопрос переноса платежей по этому долгу (тела и процентов) на два года.

В то же время кредиторы НАК уже заявили, что против такой операции, поскольку считают, что вряд ли "Нафтогаз" испытывает нехватку наличности для выплаты.

Замораживание выплат других госкомпаний

По неофициальной информации, приостановить платежи могут еще некоторые госкомпании, у которых до конца года ожидаются внешние выплаты - сейчас этот вопрос обсуждается. Пока "Укрзализныця" выполнила последний платеж в текущем году по еврооблигациям, выплатив 11 июля 36 млн долларов по купону.

До конца года выплаты предстоят Укравтодору, "Укрэнерго", Ощадбанку, Укрэксимбанку и городу Киеву. Собеседники издания от некоторых заемщиков сказали, что по ситуации на сегодняшний день вопрос о выплатах будут принимать сами по мере приближения сроков расчетов, исходя из обстановки и наличия ресурсов, отмечается в материале.