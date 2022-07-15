Кабмин одобрил замораживание выплат внешнего долга "Нафтогаза" на два года

Кабинет министров уже одобрил соглашение с кредиторами о переносы выплат НАК "Нафтогаз Украины" по евробондам на два года. Правительство приняло это решение как орган, исполняющий полномочия Наблюдательного совета НАК.
Об этом говорится в материале "Заморозить до конца войны. Будет ли Украина платить по внешним долгам".
Как отмечается в материале, платеж в 335 млн долларов по кредиту компании Kondor Finance plc (евробонды выпуска 2019 года) НАК должен провести 19 июля. По информации РБК-Украина, в начале следующей недели планируется встреча с держателями бумаг, чтобы обсудить вопрос переноса платежей по этому долгу (тела и процентов) на два года.
В то же время кредиторы НАК уже заявили, что против такой операции, поскольку считают, что вряд ли "Нафтогаз" испытывает нехватку наличности для выплаты.
По неофициальной информации, приостановить платежи могут еще некоторые госкомпании, у которых до конца года ожидаются внешние выплаты - сейчас этот вопрос обсуждается. Пока "Укрзализныця" выполнила последний платеж в текущем году по еврооблигациям, выплатив 11 июля 36 млн долларов по купону.
До конца года выплаты предстоят Укравтодору, "Укрэнерго", Ощадбанку, Укрэксимбанку и городу Киеву. Собеседники издания от некоторых заемщиков сказали, что по ситуации на сегодняшний день вопрос о выплатах будут принимать сами по мере приближения сроков расчетов, исходя из обстановки и наличия ресурсов, отмечается в материале.
Напомним, "Нафтогаз" попросил у держателей облигаций заморозить долг на два года. "Нафтогаз" обратился к международным кредиторам и заявил, что из-за вторжения России у него не хватает наличных средств.
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