"Нафтогаз" попросил у держателей облигаций заморозить долг на два года

НАК "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Из-за вторжения России у него не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У "Нафтогаза" есть облигации на сумму 335 млн долларов со сроком погашения 19 июля, по которым он также должен выплатить окончательный процентный платеж, а также отдельный купонный платеж по облигациям со сроком погашения в 2024 году, подлежащий выплате в тот же день.

В своем запросе о приостановке платежей "Нафтогаз" заявил, что вторжение России привело к "значительному экономическому и деловому спаду в Украине" и что просрочка оплаты счетов клиентов "негативно повлияла на ее ликвидность".

"Эмитент по запросу Заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств… для поддержки стратегических приоритетов Украины", - говорится в опубликованном заявлении подразделения "Нафтогаза" по финансированию газа Kondor Finance.

План реструктуризации

План, по которому держатели облигаций должны проголосовать до 21 июля, предусматривает отсрочку всех основных платежей компании по международным облигациям до июля 2024 года. В дополнение к платежам, подлежащим выплате на следующей неделе и в 2024 году, у нее также есть один платеж, подлежащий погашению в 2026 году.

План также повысит ожидания того, что само правительство Украины может попытаться сделать что-то подобное в преддверии платежа по суверенным облигациям на сумму около 1 млрд долларов, который должен быть произведен в сентябре, хотя до сих пор оно заявляло, что намерено произвести платеж.

"Укрзализныця" еще одна компания, контролируемая государством, подтвердила во вторник, что выплатила процентные купоны на сумму 36 млн долларов по двум своим облигациям с погашением в 2024 и 2026 годах.

Власти Украины в настоящее время оценивают дефицит бюджета в 5 млрд долларов, или 2,5% довоенного ВВП, в месяц. По подсчетам экономистов, это увеличивает годовой дефицит бюджета Украины до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до вторжения.

"Это (план отсрочки "Нафтогаза") может быть планом для Украины", - сказал Виктор Сабо, управляющий портфелем инвестиционной компании abrdn в Лондоне.