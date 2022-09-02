Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе: изменятся ли ставки

Кабинет министров одобрил законопроект, который приводит в Таможенный тариф Украины в соответствие с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Документ не предусматривает изменений ставок ввозной пошлины на товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отмечается в сообщении, действующий Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в большинстве стран мира уже действует версия 2022 года. Ее используют крупнейшие торговые партнеры Украины, в частности, ЕС, Турция, Китай, США, Швейцария.

В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных с расхождениями в товарных кодах во время таможенного оформления продукции, импортируемой в Украину или во время сравнения таможенной статистики Украины и стран - торговых партнеров.

Проект нового таможенного тарифа Украины предусматривает:

- техническое изменение классификации отдельных товаров путем объединения нескольких кодов в один, детализации одного кода в несколько и перехода отдельных видов товаров в другие коды;

- исключение из системы товаров, которые уже не применяются в международной торговле;

- введение в оборот новых товаров, которые произведены с использованием современных технологий.

В целом произойдет более 350 изменений в товарных кодах, преимущественно в отношении товаров сельского хозяйства, химического, лесного секторов, текстиля, цветных металлов, машиностроения, транспорта и тому подобное.

Теперь проект закона будет зарегистрирован в Верховной раде и рассмотрен народными депутатами.