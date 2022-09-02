ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 14:07
Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки Фото: Кабмін схвалив проект нового митного тарифу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Документ не передбачає змін ставок ввізного мита на товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.

У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн-торгових партнерів.

Проект нового Митного тарифу України передбачає:

  • - технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом об’єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди;
  • - виключення з системи товарів, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі;
  • - введення в обіг нових товарів, які вироблені з використанням сучасних технологій тощо.

Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.

Тепер проект закону буде зареєстрований у Верховній раді та розглянутий народними депутатами.

Нагадаємо, надходження від митниці за серпень 2022 року зросли до 30 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх