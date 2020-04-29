Кабмин одобрил закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под госгарантии

Кабинет министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правительства Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр надеется, что данный закон Верховная рада примет как можно быстрее.

"Правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство... Надеюсь, что Верховная рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что в рамках экономических шагов в Украине запускают ипотеку со ставкой около 10%.

Как писало РБК-Украина, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, а также установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.