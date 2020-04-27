Зеленский анонсировал запуск ипотеки со ставкой 10%

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам. Щодо важливих економічних кроків. На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. • Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%. • Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам. І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки. У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу. Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома. Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби.