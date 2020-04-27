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Зеленский анонсировал запуск ипотеки со ставкой 10%

Новости » Политика     27.04.2020 - 18:25
Зеленский анонсировал запуск ипотеки со ставкой 10%
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ипотечную программу презентуют на этой неделе

В рамках экономических шагов в Украине запускают ипотеку со ставкой около 10%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

В частности, Зеленский поприветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%.

"Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения… Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат", - отметил Зеленский.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам. Щодо важливих економічних кроків. На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. • Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%. • Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам. І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки. У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу. Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома. Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби.

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Напомним, Зеленский впервые анонсировал запуск ипотечных программ 17 апреля.

До этого в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил свой антикризисный план борьбы с коронавирусом. Одним из пунктов этого плана было восстановление после окончания карантина тех проектов, которые дают мультипликатор для всей экономики, - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.

Украину без МВФ ожидает банкротство, - Зеленский
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