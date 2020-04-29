Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії

Кабінет міністрів на своєму засідання підтримав законопроект, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави уряду Дениса Шмигаля.

Прем'єр-міністр сподівається, що даний закон Верховна рада ухвалить якнайшвидше.

"Уряд підтримав проект закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Якщо підприємець не зможе показати "дохід", адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава... Сподіваюсь, що Верховна рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що в рамках економічних кроків в Україні запускають іпотеку зі ставкою близько 10%.

Як писало РБК-Україна, українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, а також встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.