Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2022 года

Кабинет министров Украины на заседании 5 июня одобрил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно документу, стратегия будет реализоваться в контексте макроэкономической стабилизации. В правительстве обращают внимание на то, что украинская экономика стала на путь устойчивого экономического роста при поддержке международных организаций, которые предоставляют кредиты на льготных условиях.

Согласно стратегии, в среднесрочной перспективе основной целью Украины в управлении госдолгом является привлечение кредитов по низкой возможной стоимости с учетом рисков. В связи с этим определены четыре основные цели управления государственным долгом:

1. Увеличение доли государственного долга в национальной валюте.

2. Продление среднего срока до погашения и обеспечения равномерного графика погашения госдолга.

3. Привлечение долгосрочного льготного финансирования.

4. Продолжение развития прочных взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом.

Кроме того, определен ориентировочный план действий на текущий и следующие три года. Он предусматривает построение кривой ОВГЗ в евро, увеличение объемов размещения ОВГЗ в гривне, в том числе путем увеличения участия международных инвесторов на внутреннем рынке Украины, а также продолжение размещения ОВГЗ в долларах США. При благоприятных рыночных условиях возможно продолжение практики проведения активных операций по управлению госдолгом путем выкупа государственных ценных бумаг.

Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования в декабре 2018 года. Документ создает правовую основу для введения среднесрочного бюджетного планирования.

В мае Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы.