Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации

Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

"Главная цель - определить стратегию для "хорошего банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации. Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделе, который будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк раскрывает три возможные опции приватизации: