Кабмін схвалив стратегію ПриватБанку з трьома варіантами приватизації

Основними цілями оновлення стратегії є створення сильного в операційному плані та конкурентоспроможного банку, здатного забезпечити фінансову стабільність та сплачувати дивіденди, а також привабливого та життєздатного банку для інвестування.

"Головна мета - визначити стратегію для "хорошого банку", придатного для продажу, та підходу до його приватизації. Успадковані проблеми будуть зосереджені в окремому підрозділі, який буде займатися непрофільними послугами, успадкованими портфелями та судовими процесами", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з документом банк розкриває три можливі опції приватизації: