Кабмін схвалив стратегію ПриватБанку з трьома варіантами приватизації
Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного ПриватБанку до 2024 року. Планується вивести з банку проблемні активи та продати "хороший банк".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.
Основними цілями оновлення стратегії є створення сильного в операційному плані та конкурентоспроможного банку, здатного забезпечити фінансову стабільність та сплачувати дивіденди, а також привабливого та життєздатного банку для інвестування.
"Головна мета - визначити стратегію для "хорошого банку", придатного для продажу, та підходу до його приватизації. Успадковані проблеми будуть зосереджені в окремому підрозділі, який буде займатися непрофільними послугами, успадкованими портфелями та судовими процесами", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.
Згідно з документом банк розкриває три можливі опції приватизації:
- - приватне розміщення всього банку;
- - приватне розміщення "хорошого банку";
- - ІРО (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".
Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.
Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.