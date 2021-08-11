ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін схвалив стратегію ПриватБанку з трьома варіантами приватизації

Новость на русском →
Україна, Середа 11 серпня 2021 13:21
Кабмін схвалив стратегію ПриватБанку з трьома варіантами приватизації Фото: з ПриватБанку виведуть проблемні активи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного ПриватБанку до 2024 року. Планується вивести з банку проблемні активи та продати "хороший банк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Основними цілями оновлення стратегії є створення сильного в операційному плані та конкурентоспроможного банку, здатного забезпечити фінансову стабільність та сплачувати дивіденди, а також привабливого та життєздатного банку для інвестування.

"Головна мета - визначити стратегію для "хорошого банку", придатного для продажу, та підходу до його приватизації. Успадковані проблеми будуть зосереджені в окремому підрозділі, який буде займатися непрофільними послугами, успадкованими портфелями та судовими процесами", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з документом банк розкриває три можливі опції приватизації:

  • - приватне розміщення всього банку;
  • - приватне розміщення "хорошого банку";
  • - ІРО (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".

Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.

Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України ПриватБанк
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну