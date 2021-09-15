Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной безопасности Украины. Она направлена на противодействие России в информационном пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к сегодняшнему заседанию правительства.
Одобренный документ включает меры противодействия дезинформации и манипуляции со стороны Российской Федерации, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.
Стратегия рассчитана до 2025 года, за это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, борьба с незаконным контентом, информационная реинтеграции граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.
Далее Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО.
Фото: Стратегия информационной безопасности Украины
Напомним, ранее была утверждена Стратегия внешней политики, в которой одной из основных целей названо вступление в НАТО и Европейский союз.