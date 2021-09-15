Кабмін схвалив стратегію інформаційної безпеки України

Кабінет міністрів схвалив стратегію інформаційної безпеки України. Вона спрямована на протидію Росії в інформаційному просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до сьогоднішнього засідання уряду.
Схвалений документ включає заходи протидії дезінформації та маніпуляції з боку Російської Федерації, а також передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців.
Стратегія розрахована до 2025 року, за цей час має бути сформований і захищений інформаційний простір, боротьба з незаконним контентом, інформаційна реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.
Далі стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО.
Фото: Стратегія інформаційної безпеки України
Нагадаємо, раніше була затверджена Стратегія зовнішньої політики, в якій однією з основних цілей названо вступ до НАТО і Європейського союзу.