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В Украине утвердили Стратегию внешней политики

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Киев, Пятница 27 августа 2021 00:10
В Украине утвердили Стратегию внешней политики Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. В ее основе лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Среди других направлений - продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

Напомним, СНБО 30 июля принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба тогда назвал это "историческим событием". По его словам, страна впервые получила четкую, понятную и содержательную Стратегию внешнеполитической деятельности.

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