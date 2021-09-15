Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной безопасности Украины. Она направлена на противодействие России в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к сегодняшнему заседанию правительства.

Одобренный документ включает меры противодействия дезинформации и манипуляции со стороны Российской Федерации, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.

Стратегия рассчитана до 2025 года, за это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, борьба с незаконным контентом, информационная реинтеграции граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Далее Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО.

Фото: Стратегия информационной безопасности Украины