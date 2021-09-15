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Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

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Киев, Среда 15 сентября 2021 15:45
Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины Фото: здание Кабинета министров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной безопасности Украины. Она направлена на противодействие России в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к сегодняшнему заседанию правительства.

Одобренный документ включает меры противодействия дезинформации и манипуляции со стороны Российской Федерации, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.

Стратегия рассчитана до 2025 года, за это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, борьба с незаконным контентом, информационная реинтеграции граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Далее Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО.

Фото: Стратегия информационной безопасности Украины

Напомним, ранее была утверждена Стратегия внешней политики, в которой одной из основных целей названо вступление в НАТО и Европейский союз.

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Кабинет Министров Украины
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