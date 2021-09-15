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Кабмін схвалив стратегію інформаційної безпеки України

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Київ, Середа 15 вересня 2021 15:45
Кабмін схвалив стратегію інформаційної безпеки України Фото: будівля Кабінету міністрів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів схвалив стратегію інформаційної безпеки України. Вона спрямована на протидію Росії в інформаційному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до сьогоднішнього засідання уряду.

Схвалений документ включає заходи протидії дезінформації та маніпуляції з боку Російської Федерації, а також передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців.

Стратегія розрахована до 2025 року, за цей час має бути сформований і захищений інформаційний простір, боротьба з незаконним контентом, інформаційна реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Далі стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО.

Фото: Стратегія інформаційної безпеки України

Нагадаємо, раніше була затверджена Стратегія зовнішньої політики, в якій однією з основних цілей названо вступ до НАТО і Європейського союзу.

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Кабінет Міністрів України
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