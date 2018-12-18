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Кабмін схвалив списання майже 3 млрд гривень боргів Києва

Новини » Фінанси    18.12.2018 - 12:34
Кабмін схвалив списання майже 3 млрд гривень боргів Києва
Фото: Подільсько-Воскресенський міст (wikipedia.org)

З боргу Києва спишуть витрати на будівництво мосту, метро та встановлення освітлення

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня схвалив списання до 2,9 млрд гривень державного боргу Києва. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що списанню підлягає частина зобов'язань Києва в обсязі, який дорівнює обсягу підтверджених касових видатків, проведених в 2018 році з міського бюджету:

  • на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро - не більше 1 млрд гривень;
  • на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва і каналізаційними колекторами - не більше 2,6 млрд гривень;
  • на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Києва з заміною ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні - не більше 300 млн гривень.

Також повідомляється, що списання здійснюється в еквіваленті іноземної валюти, визначеним за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Нацбанком на дату зазначених витрат.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві підписали договір про будівництво метро на Виноградар. В рамках першої черги передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" і "Проспект Правда". Також планується відгалуження в бік станції "Виноградар".

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Києві оголосили тендер на будівництво гілки метрополітену на Троєщину. Попередня вартість проекту - 31,55 млрд гривень.

 

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