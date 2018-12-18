Кабмін схвалив списання майже 3 млрд гривень боргів Києва

З боргу Києва спишуть витрати на будівництво мосту, метро та встановлення освітлення
Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня схвалив списання до 2,9 млрд гривень державного боргу Києва. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Повідомляється, що списанню підлягає частина зобов'язань Києва в обсязі, який дорівнює обсягу підтверджених касових видатків, проведених в 2018 році з міського бюджету:
Також повідомляється, що списання здійснюється в еквіваленті іноземної валюти, визначеним за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Нацбанком на дату зазначених витрат.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві підписали договір про будівництво метро на Виноградар. В рамках першої черги передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" і "Проспект Правда". Також планується відгалуження в бік станції "Виноградар".
До цього РБК-Україна повідомляло, що в Києві оголосили тендер на будівництво гілки метрополітену на Троєщину. Попередня вартість проекту - 31,55 млрд гривень.