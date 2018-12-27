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Кабмін схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

Новини » Політика    27.12.2018 - 14:53
Кабмін схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів
Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

За ініціативою МОЗ створюється Національний Одеський медуніверситет

Кабінет міністрів України схвалив злиття Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгієвського. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, шляхом злиття двох вузів створюється Одеський Національний медичний університет. Також повідомляється, що студенти Одеського національного медичного університету та Кримського державного медичного університету імені Георгієвського продовжують навчання в новому виші.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, 10 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Одесі невідомі захопили будівлю Національного медичного університету (ОНМедУ). У міністерстві стверджували, що ті, хто захопив університет, нібито звільняють працівників і знищують офіційну документацію. У листопаді стало відомо про внесення запису до реєстру про виконання обов'язків ректора Юрієм Сухіним. МОЗ же визнає в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Пізніше в поліції спростували рейдерське захоплення медичного університету в Одесі.

 

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