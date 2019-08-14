Кабмин одобрил расширение кредитной линии ЕИБ для аграриев

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Правительство одобрило проект соответствующего письма к ЕИБ

Кабинет министров Украины одобрил расширение кредитной линии ЕИБ для аграриев: правительство одобрило проект письма к Европейскому инвестиционному банку по развитию аграрной инфраструктуры на 250 млн долларов. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, одобрен проект письма о подтверждении принадлежности предложения проекта "Развитие аграрной инфраструктуры и генерирование энергии на основе биомассы" на 250 млн долларов к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ.

Согласно пояснительной записке к постановлению, ЕИБ письмом от 16 мая 2019 года уведомил Министерство финансов Украины о том, что после полной оценки проекта банк утвердил кредит в размере 250 млн долларов. Подчеркивается, что это на 40 млн долларов больше от первоначального плана.

В письме указано, что 8 компаний аграрной группы "Кернел" имеют право действовать как заемщик в рамках проекта. В связи с этим возникла необходимость в принятии данного проекта распоряжения.

Согласно документу, на подписание данного письма Кабмин уполномочил министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним, летом 2018 года Оксана Маркарова, исполняющая на тот момент обязанности министра финансов Украины, подписала изменения в три соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро. Отмечалось, что изменения направлены на поддержку аграриев, малого и среднего бизнеса и ЖКХ регионов.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018-го правительство также уполномочило Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в аграрной сфере.