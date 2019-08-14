ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин одобрил расширение кредитной линии ЕИБ для аграриев

Новости » АПК    14.08.2019 - 15:04
Кабмин одобрил расширение кредитной линии ЕИБ для аграриев
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство одобрило проект соответствующего письма к ЕИБ

Кабинет министров Украины одобрил расширение кредитной линии ЕИБ для аграриев: правительство одобрило проект письма к Европейскому инвестиционному банку по развитию аграрной инфраструктуры на 250 млн долларов. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, одобрен проект письма о подтверждении принадлежности предложения проекта "Развитие аграрной инфраструктуры и генерирование энергии на основе биомассы" на 250 млн долларов к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ.

Согласно пояснительной записке к постановлению, ЕИБ письмом от 16 мая 2019 года уведомил Министерство финансов Украины о том, что после полной оценки проекта банк утвердил кредит в размере 250 млн долларов. Подчеркивается, что это на 40 млн долларов больше от первоначального плана.

В письме указано, что 8 компаний аграрной группы "Кернел" имеют право действовать как заемщик в рамках проекта. В связи с этим возникла необходимость в принятии данного проекта распоряжения.

Согласно документу, на подписание данного письма Кабмин уполномочил министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним, летом 2018 года Оксана Маркарова, исполняющая на тот момент обязанности министра финансов Украины, подписала изменения в три соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро. Отмечалось, что изменения направлены на поддержку аграриев, малого и среднего бизнеса и ЖКХ регионов.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018-го правительство также уполномочило Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в аграрной сфере.

В Украине изменили порядок выплаты субсидий Кабмин одобрил безвиз еще с одной страной Карибского бассейна
Новости Украины Европейский инвестиционный банкКабинет Министров Украиныаграрии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь