Кабмін схвалив розширення кредитної лінії ЄІБ для аграріїв

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Уряд схвалив проект відповідного листа до ЄІБ

Кабінет міністрів України схвалив розширення кредитної лінії ЄІБ для аграріїв: уряд схвалив проект листа до Європейського інвестиційного банку щодо розвитку аграрної інфраструктури на 250 млн доларів. Таке рішення уряд прийняв засіданні в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, схвалено проект листа про підтвердження належності пропозиції проекту "Розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси" на 250 млн доларів до сфери дії Рамкової угоди між Україною та ЄІБ.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, ЄІБ листом від 16 травня 2019 року повідомив Міністерство фінансів України про те, що після повної оцінки проекту банк затвердив кредит у розмірі 250 млн доларів. Підкреслюється, що це на 40 млн доларів більше від початкового плану.

У листі зазначено, що 8 компаній аграрної групи "Кернел" мають право діяти як позичальник у рамках проекту. У зв'язку з цим виникла необхідність в ухваленні даного проекту розпорядження.

Згідно з документом, на підписання даного листа Кабмін уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова.

Нагадаємо, влітку 2018 року Оксана Маркарова, виконуюча на той момент обов'язки міністра фінансів України, підписала зміни в три угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, кожна з яких передбачає залучення 400 млн євро. Зазначалося, що зміни спрямовані на підтримку аграріїв, малого і середнього бізнесу та ЖКГ регіонів.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018-го уряд також уповноважив Маркарову на підписання листа про зміни в угоді з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в аграрній сфері.