Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко .

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений отметил некоторые важные пункты в госбюджете :

Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил , что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины", - написал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что в госбюджете на следующий год приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

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