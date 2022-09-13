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Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік

Фото: Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету України на 2023 рік. Завтра планується його реєстрація у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

"Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів України та підтримано Кабінетом Міністрів України", - написав він.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що 14 вересня планується реєстрація проекту бюджету в парламенті.

Надання пропозицій нардепів триватиме до 1 жовтня, а голосування у першому читанні - до 20 жовтня.

Держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень зазначив деякі важливі пункти у держбюджеті:

  • Понад 1 трлн гривень направлять на сектор безпеки і оборони.
  • Кабмін має забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.
  • Уряд повинен представити програму скорочення видатків на держпідприємства, апарат, інституції, які не відповідають потребам воєнного часу.
  • Програма кредитування 5/7/9 зберігається, також будуть діяти і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати.
  • Буде створено спеціальний фонд відновлення, який будуть наповнювати, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у держбюджеті на наступний рік пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

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