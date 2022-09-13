Кабмін схвалив проект держбюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету України на 2023 рік. Завтра планується його реєстрація у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка .

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень зазначив деякі важливі пункти у держбюджеті :

Надання пропозицій нардепів триватиме до 1 жовтня, а голосування у першому читанні - до 20 жовтня.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив , що 14 вересня планується реєстрація проекту бюджету в парламенті.

"Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів України та підтримано Кабінетом Міністрів України", - написав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у держбюджеті на наступний рік пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

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