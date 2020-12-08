Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 млн евро

Кабинет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка на 340 млн евро. Деньги пойдут на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины".

Распоряжение Кабмина от 7 декабря 2020 года обнародовано на Правительственном портале.

Как сообщили в Европейском инвестиционном банке, подписание соглашений о трех кредита ЕИБ Украине на общую сумму 640 млн евро состоится 9 декабря 2020 года. Президент ЕИБ Вернер Хойер и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подпишут три соглашения о займах:

340 млн евро на повышение устойчивости инфраструктуры на востоке Украины.

200 млн евро на улучшение общественного транспорта в Украине.

100 млн евро на улучшение сообщения с Луганской областью на востоке Украины.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпошты".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины ратифицировала соглашение о кредите ЕИБ объемом 450 млн евро, который пойдет на реализацию проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".