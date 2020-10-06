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ЕИБ выделил 30 млн евро для модернизации логистической сети "Укрпочты"

Брюссель, Вторник 06 октября 2020 19:58
ЕИБ выделил 30 млн евро для модернизации логистической сети "Укрпочты"
Фото: Укрпочта (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпочты". Предполагается, что это позволит улучшить качество услуг.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что в Брюсселе в рамках 22-го Саммита Украина-ЕС подписали ключевое соглашение с ЕИБ по модернизации логистической сети "Укрпочты". Все это позволит удобно и в разы быстрее обрабатывать и доставлять посылки, и в целом существенно улучшить качество почтовых услуг", - заявил он.

Деньги банка пойдут на:

  • строительство 3-х новых сортировочных хабов и еще около 20-ти депо в разных городах страны;
  • закупку современного сортировочного оборудования и создание необходимой ИТ-инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, 26 августа Кабмин одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", согласно которому допускается приватизация "Нафтогаза" и "Укрпочты".

При этом 25 сентября власти запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров.

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