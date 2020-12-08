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Кабмін схвалив залучення кредиту ЄІБ на 340 млн євро

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку на 340 млн євро. Гроші підуть на реалізацію проекту "Програма по відновленню України".

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Розпорядження Кабміну від 7 грудня 2020 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Як повідомили в Європейському інвестиційному банку, підписання угод про трьох кредиту ЄІБ Україні на загальну суму 640 млн євро відбудеться 9 грудня 2020 року. Президент ЄІБ Вернер Хойер і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підпишуть три угоди про позики:

  • 340 млн євро на підвищення стійкості інфраструктури на сході України.
  • 200 млн євро на поліпшення громадського транспорту в Україні.
  • 100 млн євро на покращення сполучення з Луганською областю на сході України.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України ратифікувала угоду щодо кредиту ЄІБ обсягом 450 млн євро, який піде на реалізацію проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі".

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