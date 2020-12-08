Кабмін схвалив залучення кредиту ЄІБ на 340 млн євро

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку на 340 млн євро. Гроші підуть на реалізацію проекту "Програма по відновленню України".

Розпорядження Кабміну від 7 грудня 2020 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Як повідомили в Європейському інвестиційному банку, підписання угод про трьох кредиту ЄІБ Україні на загальну суму 640 млн євро відбудеться 9 грудня 2020 року. Президент ЄІБ Вернер Хойер і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підпишуть три угоди про позики:

340 млн євро на підвищення стійкості інфраструктури на сході України.

200 млн євро на поліпшення громадського транспорту в Україні.

100 млн євро на покращення сполучення з Луганською областю на сході України.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України ратифікувала угоду щодо кредиту ЄІБ обсягом 450 млн євро, який піде на реалізацію проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі".