Кабмин одобрил привлечение кредита ЕБРР на модернизацию электросетей

Кабинет министров одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 149 млн евро для реализации Проекта модернизации сети электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, реализация проекта будет осуществляться ГП "НЭК "Укрэнерго" и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

"Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи является также одной из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E", - добавили в Минфине.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

Комплекс мероприятий, предусмотренный проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. Внедрение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения умных сетей энергоснабжения - Smart Grid, сообщили в пресс-службе Минфина.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2019 года в Украине реализовывались 32 проекты МФО общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.

Отметим, что "Укрэнерго" реализует совместные проекты с международными финансовыми организациями (МБРР, ЕБРР, ЕИБ, KFW) по строительству высоковольтных линий электропередачи, повышения уровня безопасности энергосистемы, модернизации подстанций и разработки программного обеспечения.