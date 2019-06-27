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Уряд схвалив залучення кредиту ЄБРР на модернізацію електромереж


Проект передбачає реконструкцію 12 підстанцій та заміну трансформаторного обладнання

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про доцільність залучення позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в сумі 149 млн євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, реалізація проекту буде здійснюватися ДП "НЕК "Укренерго" і дозволить підвищити ефективність та надійність передачі електроенергії у Західному, Північному, Південному та Центральному регіонах України.

"Модернізація ключової інфраструктури системи передачі є також однією зі складових інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E", - додали в Мінфіні.

Проект передбачає заміну трансформаторного обладнання та реконструкцію 12 підстанцій з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.

Комплекс заходів, передбачений проектом, дозволить керувати обладнанням підстанцій з регіональних центрів в режимі реального часу без постійної присутності на об’єктах оперативного персоналу. Запровадження цифрових технологій з автоматичною системою керування є основою для впровадження розумних мереж енергопостачання - Smart Grid, повідомили в прес-службі Мінфіну.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2019 року в Україні реалізовувалися 32 проекти МФО загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів, залучених як позика державою або під державні гарантії.

Відзначимо, "Укренерго" реалізує спільні проекти з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KFW) з будівництва високовольтних ліній електропередачі, підвищення рівня безпеки енергосистеми, модернізації підстанцій і розробки програмного забезпечення.

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