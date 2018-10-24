Кабмин утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья

Максимальный размер компенсации для полицейских в Киеве не превысит 3,5 тыс. гривен
Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Согласно постановлению, денежная компенсация за аренду жилья выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических расходов, но не более:
Отметим, в Украине на 1 января 2018 года был установлен прожиточный минимум для трудоспособных в размере 1762 гривны. Кроме того, компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада предусмотрела обеспечение жильем военных, прибывших с оккупированных территорий.
В июле президент Петр Порошенко назвал строительство общежитий для военных самым масштабным за всю историю Вооруженных сил Украины.