Кабмин утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Максимальный размер компенсации для полицейских в Киеве не превысит 3,5 тыс. гривен

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно постановлению, денежная компенсация за аренду жилья выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических расходов, но не более:

двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Киеве;

полутора прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Симферополе, Севастополе и областных центрах;

одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в других населенных пунктах.

Отметим, в Украине на 1 января 2018 года был установлен прожиточный минимум для трудоспособных в размере 1762 гривны. Кроме того, компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада предусмотрела обеспечение жильем военных, прибывших с оккупированных территорий.

В июле президент Петр Порошенко назвал строительство общежитий для военных самым масштабным за всю историю Вооруженных сил Украины.