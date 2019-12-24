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Кабмин одобрил безвизовый режим с двумя странами Южной Америки

Новости » Политика     24.12.2019 - 13:01
Кабмин одобрил безвизовый режим с двумя странами Южной Америки
Фото: паспортный контроль (dpsu.gov.ua)

Украинцы смогут ездить без виз в Колумбию и Эквадор

Кабинет министров Украины одобрил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, который присутствует на закрытом для общественности заседании правительства, украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Согласно проектам соглашений, которые есть в распоряжении РБК-Украина, граждане государств договаривающихся сторон, приезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию государства другой договаривающейся стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяносто (90) дней в течение ста восьмидесяти (180) дней.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

Напомним, в декабре 2019 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе.

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