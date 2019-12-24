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Уряд схвалив безвізовий режим з двома країнами Південної Америки

Новини » Політика     24.12.2019 - 13:01
Уряд схвалив безвізовий режим з двома країнами Південної Америки
Фото: паспортный контроль (dpsu.gov.ua)

Українці зможуть їздити без віз до Колумбії та Еквадору

Кабінет міністрів України схвалив міжнародні угоди з урядами Колумбії та Еквадору про взаємне скасування візових вимог. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому для громадськості засіданні уряду, українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів упродовж 180 днів.

Згідно проектами угод, які є у розпорядженні РБК-Україна, громадяни держав договірних сторін, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої договірної сторони без віз за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує дев3яносто (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією на постійній основі.

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