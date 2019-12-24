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Кабмін зобов'язав зробити перерахунок плати за опалення

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 18:30
Кабмін зобов'язав зробити перерахунок плати за опалення
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Кабміні заявляють, що перерахунок дозволить зменшити платіжку споживача за грудень в середньому на 300-400 гривень

Уряд зобов'язав підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) зробити перерахунок плати за опалення у зв'язку зі зниженням ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

За словами міністра Олени Бабак, сьогодні для більшості підприємств ТКЕ ціни на газ менше, ніж ті, що враховані в діючих тарифах, тому слід зробити перерахунок.

"Ми розуміємо, що сьогодні для більшості підприємств ціни на газ менше, ніж ті, що враховані в діючих тарифах. Наприклад, в тариф, який діє сьогодні на послуги підприємств ТКЕ, ціна газу врахована в розмірі 8300 грн, а фактично підприємство купує його за 6200-6100 грн. У рамках тарифу при виставленні рахунку споживачам, підприємство може зробити перерахунок на газову складову тарифу", - сказала вона.

Відзначається, що сума перерахунку буде зарахована споживачам на оплату майбутніх платежів. Також у Міністерстві повідомили, скільки українці заощадять внаслідок перерахунку.

"Здійснення перерахунку дозволить зменшити платіжку споживача за грудень 2019 в середньому на 300-400 грн. Так, наприклад, за опалювальний сезон 2019/2020 рр. сім'я, що проживає в квартирі площею 65,3 кв. м отримає зменшену платіжку в середньому на 800-1000 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін готує перерахунок вартості комунальних послуг при їх неякісному наданні.

Також РБК-Україна писало, що 11 грудня уряд затвердив нові правила постачання гарячої води. Згідно з новими правилами, гаряча вода повинна подаватися споживачам не нижче 50 градусів і не вище 75 градусів. Це стосується як колективних споживачів, так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.

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