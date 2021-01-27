Кабмин обновил перечень лекарств для борьбы с коронавирусом

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины внес изменения и утвердил новый перечень товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идет о лекарственных средствах, медицинских изделиях и медицинском оборудовании.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

К средствам индивидуальной защиты входят: медицинская шапочка, медицинская маска, изоляционный одноразовый халат, костюм биологической защиты, медицинские перчатки, защитный щиток, защитные очки, фартук медицинский, бахилы, резиновые сапоги, защитная полумаска и тд.

К лекарственным средствам внесли: Benzylpenicillin, Acetylcystein, Benzylpenicillin.

Напомним, в Минздраве ранее заявили, что в Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Отметим, аналитики The Ecomonist прогнозируют, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не ранее 2023 года.

Ранее ученые заявили, что препарат "Плитидепсин", который ранее испытывался для борьбы с раком, оказался в 27,5 раз более эффективным против коронавируса, чем препарат "Ремдесивир".